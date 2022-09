Sperrung nach schwerem Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Donnerstagabend (15.9.) kam es gegen 19:10 Uhr an der Kreuzung Legdener Straße/ In de Berge zu einem schweren Verkehrsunfall, wie die Polizei Borken berichtet.

Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wird der Bereich komplett gesperrt.

Auf Nachfrage unserer Zeitung konnte die Polizei bislang noch keine näheren Angaben zum Unfallhergang oder zu möglichen Verletzten machen. Wir berichten weiter.