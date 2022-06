Hilflose Seniorin starb nach ihrem Mann

Vor einer Woche ist ein älteres Ehepaar tot in seiner Wohnung in Stadtlohn aufgefunden worden. Nach der Obduktion ist nun klar, dass es sich bei den Begleitumständen um eine menschliche Tragödie handelt.

Ein älteres Ehepaar ist am Dienstag vor einer Woche (31. Mai) tot in seiner Wohnung an der Klosterstraße in Stadtlohn aufgefunden worden. Die Umstände waren zunächst unklar. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es nicht. Nach der Obduktion kann sich die Polizei nun ein Bild vom tragischen Geschehen machen.