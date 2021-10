Impfappell der Gronauer Krankenhäuser

Mit einem ungewöhnlichen „öffentlichen Brief“ wenden sich die beiden Krankenhäuser in Gronau gemeinsam an die Bevölkerung. Es geht um das Thema Impfen.

„Sollten Sie noch nicht geimpft sein, appellieren wir dringend an Sie, sich impfen zu lassen“, heißt es dort in fettgedruckten Buchstaben. „Jeden Tag stecken sich in Deutschland weiterhin Menschen an und erkranken. Neun von zehn dieser Patienten sind nicht gegen das Coronavirus geimpft“, erklären das Evangelische Lukas-Krankenhaus und das St.-Antonius-Hospital.

„Wir sind zwar besser ausgerüstet und erfahrener im Umgang mit dem Virus als zu Beginn der Pandemie“, heißt es weiter. Dennoch sei das Virus noch immer „unberechenbar“, und vielen Patienten habe nicht geholfen werden können. Sie starben.

„Lassen Sie uns deshalb gemeinsam alles tun, um die Infektionsketten zu unterbrechen und diejenigen zu schützen, die sich nicht selbst schützen können: Unsere Kinder, die Kranken und Schwachen und auch unsere Mitarbeitenden“, bitten die Kliniken.