Trio flüchtet nach Geldautomaten-Sprengung

Ein Täter-Trio hat in Isselburg einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Laut Angaben der Polizei sind die drei Unbekannten mit einem dunklen Audi auf der Flucht auch auf Passanten zugesteuert. Menschen kamen dennoch nicht zu Schaden.

In Isselburg haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt.

Gegen zwei Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind aufgrund von Explosionen an einem Geldautomaten viele Isselburger aus dem Schlaf gerissen worden. An dem betroffenen Gebäude entstand ein hoher, bisher unbezifferter Sachschaden. Ob die Täter Beute machten, ist laut Mitteilung der Polizei noch unklar.

Der Fahrer des Fluchtwagens steuerte demnach auf der Werther Straße nach der Sprengung mutmaßlich bewusst auf zwei Passanten zu. Zeugen mussten dem Auto ausweichen und blieben unverletzt. Die komplett vermummten, dunkel gekleideten Männer sprachen Niederländisch mit Dialekt, der dunkle Audi hatte ein niederländisches Kennzeichen. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete das Trio damit laut Mitteilung anschließend in Richtung Minervastraße.

Gefahr für Zeugen

Den Zeugen misslang es, einem der Täter eine Tasche zu entreißen oder ihn festzuhalten. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei davor, sich in Gefahr zu begeben oder Kontakt zu den Tätern zu suchen. Die Unbekannten hätten gezeigt, dass ihnen die Gesundheit oder das Leben anderer egal sei. Auch ihr Fluchtverhalten unterstreiche ihre Skrupellosigkeit, so die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02861-9000. Videos der Tat oder von der Flucht können auf dem Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen hochgeladen werden.