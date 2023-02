Lkw-Fahrer bei Unfall gestorben

Bei einem Unfall ist am Dienstag ein 41-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Er geriet mit seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen – und kam erst in einem Graben zum Stehen. Die Ermittlungen dauern an.

Weseler Straße in Borken

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall in Borken gestorben.

Ein Lastkraftwagen-Fahrer ist am Dienstag in Borken bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 41-Jährige die Weseler Straße gegen 14.40 Uhr aus Richtung B 67 kommend befahren, als das Fahrzeug kurz vor der Einmündung An der Höchte auf den Grünstreifen geriet, heißt es von der Polizei.

Der Lkw durchfuhr einen Straßengraben, überfuhr den Wirtschaftsweg An der Höchte und kam schließlich in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer, der mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Dort verstarb er kurze Zeit später. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.