Lehrerabordnung: Eltern aus Borken und Ramsdorf rufen zu Protest auf

Insgesamt 35 Lehrer werden aus dem Kreis Borken in das Ruhrgebiet geschickt, um dort vakante Stellen zu besetzen. Eltern und Lehrer fühlen sich von den zuständigen Behörden überrumpelt.

35 Lehrer werden in das Ruhrgebiet abgezogen

Silvia Schulze Döring (l.), Julia Grevenbrock (3.v.l.), Julia Bauer (M.), Bastian Thomas und Anne Selting haben alle Kinder in den, von den Abordnungen betroffenen Schulkassen der Walburgis-Grundschule.

„Bäumchen wechsle dich“. Wenn im gleichnamigen Spiel dieser Satz ertönt, heißt es: Rennen, um an einem Baum oder einer Station vor dem Fänger in Sicherheit zu sein. „Schule wechsle dich“ heißt es bald für einige Lehrer in der Region.