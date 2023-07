Lkw mit Schlachtabfällen landet im Graben der B 70 

Am Dienstagnachmittag kam es auf der B 70 im Kreis Borken zu einem Lkw-Unfall. Der 37-jährige Lkw-Fahrer aus Borken befuhr die Bundesstraße von Borken kommend in Richtung Raesfeld. Laut Polizei Borken war der Drei-Achsen-Lkw aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und nach 20 Metern in den Graben gekippt.

Der Lkw war mit Schlachtabfällen beladen. Zum Teil fielen diese heraus und es entwickelte sich ein strenger Geruch in der Umgebung der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vorsorglich medizinisch untersucht. Zunächst lief der Verkehr weiter und wurde durch die Polizeibeamten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Für die komplette Bergung des Lkws wird die B 70 komplett gesperrt.