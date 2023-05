Krankenkasse will Rollstuhl nicht bezahlen

Borken

Sylvia Stürz ist in den Hungerstreik getreten – gut sichtbar direkt vor der Geschäftsstelle der Techniker-Krankenkasse in Borken. Sie will auf das Schicksal ihres schwerkranken Sohnes aufmerksam machen und gegen die Haltung der Krankenkasse protestieren.

Von Peter Berger