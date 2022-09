Ein 23-jähriger Mann hat auf dem Pendlerparkplatz in Heek eine Frau bedroht und ausgeraubt. Auf der Flucht wurde der Räuber bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn schwer verletzt.

Ein 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz steht in dringendem Verdacht, am Samstag, 24. September, zwei Raubdelikte in Heek und Nordhorn begangen zu haben. Dann verursachte er auf der Flucht im Autobahndreieck Bottrop einen Verkehrsunfall.