400 Gäste singen textsicher mit

Nienborg

Kaiserwetter herrschte am Sonntag in der Gartenanlage der Gaststätte Nonhoff, als der Musikverein Nienborg zum Dinkelkonzert aufspielte. Julian Teltenkötter hatte seine Schützlinge in nur wenigen Proben auf das Konzert vorbereitet. Sie präsentierten ein breit gefächertes Programm, das die rund 400 Gäste mit kräftigem Applaus belohnten.

Von Martin Mensinund