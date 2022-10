66-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sturz mit Folgen: Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist mit seinem Fahrzeug gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann aus Heek wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Heek am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Das hat die Polizei im Kreis Steinfurt am Sonntagmittag mitgeteilt.

Der 66-Jährige stürzte nach Angaben der Polizei mit seinem Leichtkraftrad auf der Stönfeldstraße und verletzte sich schwer. Der Mann aus Heek gab an, dass ein unerklärliches Blockieren des Vorderrades auf regennasser, gerader Strecke zu dem Sturzgeschehen führte.

Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Die Beamten stellten das Motorrad sicher, da auch sie zunächst ein Blockieren der Vorderradbremse bemerkten.