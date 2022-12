In der Burgschänke wurden bedeutsame archäologische Funde gemacht. Abriss und Neubau stehen an. Ein erster Meilenstein wurde geschafft.

Markus Jasper, Vorsitzender des Trägervereins „Landesburg Nienborg“, nimmt im Keller der Burgschänke in Augenschein, womit die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs derzeit beschäftigt sind.

Von außen macht die alte Burgschänke optisch nicht (mehr) viel her. Das Gebäude ist merklich in die Jahre gekommen. Läuft alles nach Plan, sind die Tage ohnehin gezählt. Für 2023 steht der Abriss an. Der Auftakt für Neues.