Angeklagter bleibt stur

Zunächst lief alles so wie immer: Über das Internet bot ein 28-jähriger Nienborger Ende Oktober vergangenen Jahres eine gebrauchte Heckenschere zum Kauf an. 230 Euro kassierte er für das Gerät von einem Käufer aus Bayern.

Doch nachdem die Ware in Süddeutschland eingetroffen war, gab es Uneinigkeit: Denn der Nienborger verkaufte das Gartengerät mit der Angabe „funktioniert einwandfrei“. Das fand der Käufer allerdings nicht: Der eigentlich notwendige Luftfilter fehlte – was über kurz oder lang zu Schäden am Motor der Benzinheckenschere führen kann.