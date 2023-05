Im Baggersee in der Bült hat sich jüngst einiges getan. Ein tagelanger Spezialeinsatz in Sachen Naturschutz stand an.

Wer in der vergangenen Woche in den Abendstunden am Baggersee in der Bült unterwegs war, dem werden sicherlich die „verdächtigen“ Arbeiten aufgefallen sein. Mehrere Männer waren tagelang mit schwerem Gerät und teilweise im Scheinwerferlicht im und am Gewässer im Einsatz.