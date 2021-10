Arbeitsgruppe übergibt Festschrift an den Präsidenten Markus Callenbeck

Zu einem Jubiläum gehört eine Festschrift. So ist das auch beim Allgemeinen Bürgerschützenverein Nienborg von 1520. Das 218-seitige Werk hat die Arbeitsgruppe nun offiziell an den Präsidenten Markus Callenbeck übergeben.

Wegen der anhaltenden Corona-Krise konnte der Verein sein Jubiläum im vergangenen und in diesem Jahr nicht gebührend feiern. „500 Jahre Schützenverein, das ist schon etwas Besonderes. Daher haben wir uns entschieden, dass die Festschrift auf jeden Fall erstellt wird, und wir damit eine bleibende Erinnerung an das Jubiläum haben“, freut sich Präsident Markus Callenbeck, als er das Buch in seinen Händen hält.