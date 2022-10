Die Gemeinde Heek spart weiter Energie ein. Das macht sich mittlerweile an vielen Stellen bemerkbar. Nicht nur in den Sporthallen.

Die Duschen in den Heeker Sporthallen sind ab jetzt kalt. Die Gemeinde spart noch an weiteren Stellen Energie ein, wie der Klimabeauftragte Johannes Hericks auf Anfrage berichtet.

Die Energiekrise hält an. Der Kreis Borken und die Kommen bereiten sich sogar auf ein Blackout-Szenario vor. Wichtiger denn je: Energie einsparen, wo es nur geht. In Heek wird das an immer mehr Stellen sichtbar.