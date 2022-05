Auf körperliche Warnsignale gehört

Fleischermeister Herbert Wolbeck und die Landfleischerei Wolbeck sind Institutionen in der Dinkelgemeinde. Seit 1966 öffnet die Fleischerei ihre Türen. Alleinstellungsmerkmal: Herbert Wolbeck schlachtet noch vor Ort selbst. Doch das ist jetzt bald Geschichte.„Ich kann das einfach körperlich nicht mehr. Es wurde zu viel“, begründet Herbert Wolbeck seine gefasste Entscheidung im Gespräch mit der Redaktion. Man hört seiner Stimme an, dass ihm die Entscheidung nicht leichtfiel.

„Natürlich fällt mir das schwer. Ich bin ja auch schon stolz darauf, was ich mache.“ Oder besser gesagt: Was Herbert Wolbeck noch macht. In wenigen Wochen ist Schluss. Ende des Monats ist Feierabend. Säge, Beil und Bolzenschussgerät werden in der Fleischerei dann der Vergangenheit angehören.