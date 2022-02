Aufregung um Booster-Verweigerung

Der gebürtige Niederländer Patrick van den Dungen wohnt seit acht Jahren in Heek. Der gewünschte Booster-Piks wurde ihm in einer Ahauser Arztpraxis verweigert. Das löste einen Disput aus.

Dem gebürtigen und in Heek wohnhaften Niederländer Patrick van den Dungen (r.) wurde in der Praxis im Ahauser Kreishaus die Booster-Impfung von Arzt Christian Kowatsch verweigert.

Es ist ein früher Nachmittag Anfang Februar. Arzt Christian Kowatsch hat in der Praxis im Ahauser Kreishaus (s)eine ganz normale Sprechstunde. Unvermittelt klopft es an der Tür. Eine medizinische Fachangestellte (MFA) bittet den Arzt um Hilfe am Empfang. Eindringlich.