Aus dem griechischen Bistro wird nichts

Keine Spezialitäten aus Griechenland und auch kein kleines Bistro. Das Vorhaben an der Hauptstraße 7 wurde zu den Akten gelegt.

Nikos (r.) und Giorgos Kotoulas hatten lange gehofft, dass sie im Erdgeschoss an der Hauptstraße 7 ihr Spezialitäten-Geschäft/Bistro eröffnen können.

Jetzt ist es Fakt: Aus dem griechischen Bistro an der Hauptstraße Nr. 7 wird nichts. Eigentümer Klaus Gebing hat den Bauantrag zurückgezogen. Die offizielle Information des Kreises Borken ist denkbar knapp, aber deutlich. „Der Bauantrag wurde zwischenzeitlich zurückgezogen“. So die Antwort der Kreis-Pressestelle auf die Anfrage der Redaktion und die gleichzeitige Aufforderung, sich für weitere Infos an den Antragsteller zu wenden.