Aus zwei werden drei

Ein starker Schlussspurt rettete den Heeker Klimaschutzpreis diesmal in die Vergabephase: Vier Kandidaten aus der Gemeinde reichten kurz vor Ende der Deadline ihre Bewerbung ein. Jetzt wurden drei von ihnen ausgezeichnet. Der Ort, an dem die Übergabe des Preises stattfand, war passend gewählt: Vor dem St.-Johannes-Kindergarten, der sich den ersten Platz sicherte, trafen sich Vertreterinnen der Westenergie, Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff, Heeks Klimaschutzmanger Johannes Hericks und die Preisträger. ​Der Preis selbst wird seit vielen Jahren von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Westenergie verliehen. Ausgezeichnet werden können gemeinnützige und öffentlich zugängliche Projekte im Sinne des Klima- und Umweltschutzes.