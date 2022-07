Ballenpresse in Flammen – dichter Rauch behindert Sicht auf A 31

Eine Ballenpresse geriet am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr bei der Arbeit auf einem abgeernteten Getreideacker am Düstermühlenweg in Brand. Die Presse und trockenes Stroh standen in Flammen, dichter Rauch stand über dem Acker und auch über der Autobahn 31, an die der Acker grenzt. Viele Autofahrer wählten die „112“ – an der Leitstelle in Borken musste erst einmal geortet werden, an welcher Stelle sich der Brand entwickelt hatte. Die Feuerwehren Heek und Legden wurden alarmiert, beide rückten schließlich zum Düstermühlenweg aus. Auch von dort war ein Notruf angekommen.

