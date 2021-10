Nienborg

„Heute waren die Räder besser in Schuss als beim letzten Mal“, konnten Karl-Heinz Dydak und Josef Bellerich zufrieden feststellen. Gut 60 Räder der Erst- bis Drittklässler der Bischof-Martin-Grundschule wurden am Montagmorgen zunächst von der Polizei in Augenschein genommen und dann von den beiden Mitgliedern der Fahrradwerkstatt wieder in Schuss gebracht.

-bsch-