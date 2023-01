Blutspenden retten Leben, doch die Versorgungslage ist kritisch

Der DRK-Blutspendedienst West und der DRK-Ortsverein Heek-Nienborg appellieren an die Blut-Spendenbereitschaft.

Das Rundschreiben vom DRK-Landesverband Westfalen-Lippe lässt aufhorchen. Die Versorgungslage mit Blutpräparaten sei angespannt. Besonders hart treffe es den DRK-Blutspendedienst West. Genau darum appelliert auch der DRK-Ortsverein Nienborg-Heek an die Spendenbereitschaft. Ralf Rohling, Vorsitzender des Ortsvereins, hat darum den Kontakt zur Redaktion gesucht. Am Mittwoch (25. Januar) von 16 bis 20 Uhr ist es im DRK-Heim (Stroot 33) so weit.