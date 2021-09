So hat Nienborg gewählt

Das Ergebnis steht fest: Die Stimmen der Bundestagswahl 2021 in Heek und dem Ortsteil Nienborg sind ausgezählt. So haben die Bürgerinnen und Bürger gewählt:

Die Wahlergebnisse zur Bundestagswahl in Nienborg stehen fest.

Am 26. September hat die Bundestagswahl 2021 stattgefunden.

stattgefunden. Die Bürgerinnen und Bürger hatten zwei Stimmen. Die Erststimme entscheidet über den Direktkandidaten , mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt.

entscheidet über den , mit der wird eine gewählt. Alle Infos zur Bundestagswahl im Münsterland gibt es in unserem Newsticker.

Die Stimmen der Bundestagswahl 2021 in Heek und dem Ortsteil Nienborg sind ausgezählt. Die Grafik zeigt, wie die Erst- und Zweitstimmen in Nienborg vergeben wurden:

Die Tabelle zeigt, wie in den einzelnen Wahlbezirken gewählt wurde, die Stimmbezirke 1 (Heimathaus Haus Hugenroth) und 2 (Gaststätte Nonhoff) befinden sich im Ortsteil Nienborg. Die Stimmbezirke 3 (Kreuzschule), 4 (Eppingscher Hof) und 5 (Alexander-Hegius-Schule) in Heek und Stimmbezirk 6 (Ausflugslokal Hovestadt) in Ahle.

Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich in vier Jahren, also 2025, statt.

Über alle weiteren Nachrichten rund um die aktuelle Wahl informieren wir Sie auf der Sonderseite zur Bundestagswahl 2021 auf wn.de.