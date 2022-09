Burgschänke wird abgerissen

In der Burgschänke wurden bedeutsame archäologische Funde gemacht. Das wirbelte die Pläne längst durcheinander. Doch jetzt gibt es sogar eine 180-Grad-Wende. Sorgen bereiten noch die Kosten.

So könnte der Neubau einmal aussehen. Noch ist nicht geklärt, aus welchem Material die Außenfassade sein könnte. Es ist am Ende eine Frage der Kosten.

Es fühlt sich wie ein Schritt in eine völlig andere Welt an. Eine, die längst vergangen, aber voller Erinnerungen ist. Es ist kühl, feucht und riecht ein wenig muffig. Betrachtet man die archäologischen Funde in der Burgschänke, wird die jahrhundertealte Geschichte greifbar.