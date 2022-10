Chance auf Heeker Weihnachtsmarkt in diesem Jahr lebt wieder auf

Corona bremste den Weihnachtsmarkt in Heek zuletzt aus. Dieses Jahr sieht es trotz höherer Infektionszahlen besser aus. Die Planungen laufen. Die Ausrichtung ist aber an eine Bedingung geknüpft.

Der Duft von Tannenzweigen und Glühwein, besinnliche Atmosphäre mit stimmungsvollem Licht und mit etwas Glück auch ein wenig Schnee – all das macht einen Weihnachtsmarkt aus. Dieses Jahr könnte es in Heek mal wieder so weit sein. Könnte.