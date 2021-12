Der Aufwand ist angemessen

Zwei Wochen nach den Herbstferien waren die Kinder sie kurz mal los, die Maskenpflicht. Am Donnerstag wurde sie wieder eingeführt. Martina John, Leiterin der Heeker Kreuzschule findet das sehr gut.

Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt

Zwischenzeitlich war die Maskenpflicht am Sitzplatz für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen aufgehoben worden. Seit Donnerstag gilt sie aber wieder. Für viele Kinder und Jugendliche an der Kreuzschule ist das keine große Veränderung – sie hatten die Maske ohnehin freiwillig weiter getragen.

Sie ist zurück: Seit vergangenem Donnerstag gilt wieder die Maskenpflicht am Sitzplatz in der Schule. Das hat die Landesregierung auf Vorschlag des Schulministeriums erlassen. Die Kreuzschule Heek ereilte die Nachricht am Mittwoch um 15 Uhr. Sofort wurde gehandelt.

Schulleiterin Martina John setzte umgehend ein E-Mail-Schreiben an alle Schüler und Erziehungsberechtigten auf, wie sie im Gespräch mit der Redaktion berichtet. Der Redaktion liest sie das Schreiben am Telefon vor.

Für viele Schülerinnen und Schüler ändert sich wenig

Quintessenz: Die Schulleiterin klärt über die neue Regelung auf und bittet alle, sich daran zu halten und auch stets eine Ersatzmaske dabei zu haben. Davon ab: Eine große Umstellung sei die Sache mit der erneuten Maskenpflicht für die Schüler am Platz nicht.

Viele der über 500 Kinder und Jugendlichen hätten, so John, die Maske sowieso freiwillig am Platz getragen. Auch als es zuletzt keine Verpflichtung dazu gab. So sei es jetzt nur für wenige eine Neuerung.

Sollte es übrigens mal eng werden mit der Maske, weil etwa ein Bändchen reißt, und kein eigener Ersatz parat liegt, dann gibt es an der Kreuzschule noch die „Ersatzausgabestelle“.

Etwas, dass die Schulsozialarbeit allerdings schon seit Beginn der Pandemie anbietet. „Wir haben immer alles umgesetzt, was gefragt war und legen großen Wert auf die Einhaltung der Regeln“, macht Schulleiterin Martina John deutlich.

Umsetzung war sportlich

Aber sie macht keinen Hehl daraus, dass die Umsetzung der erneuten Maskenpflicht in zeitlicher Hinsicht eine sportliche war. Schließlich lagen zwischen Beschluss und Gültigkeit nur wenige Stunden, in denen es galt, alle Betroffenen zu informieren. Dass etwas kommen würde, damit hatte man natürlich auch an der Kreuzschule gerechnet, wie die Schulleiterin sagt. Und sie macht mit Blick auf die wiedereingeführte Maskenpflicht am Sitzplatz deutlich: „Ich halte das für absolut sinnvoll.“

Wohlgemerkt, neben allen weiteren Sicherheitsvorkehrungen wie Abstand, drei wöchentliche Tests oder auch strenger Kontaktverfolgung in der Mensa mittels innovativer Technik. Nur in dieser und auf dem Schulhof dürfen die Schüler die Maske absetzen.

„ »Wir wollen doch unbedingt hier weiter vor Ort zusammen lernen können.« “ Martina John, Schulleiterin

„Wir wollen doch unbedingt hier weiter vor Ort zusammen lernen können“, sieht die Schulleiterin den enormen Aufwand als angemessen an. Ein erneutes Homeschooling sei weder im Interesse der Lehrkräfte noch der Schüler.

Dass es trotz aller Vorkehrungen auch mal an der Kreuzschule den ein oder anderen Coronafall gab, verschweigt die Schulleiterin nicht. Genau deshalb seien die drei wöchentlichen Tests auch so sinnvoll. So könne man schnell und angemessen auf die Situation reagieren.