Die fünf lustigen vier

Nein, als Profis wollen sich die „Jungs“ der Band Los Cinco Felices Cuatro (LCFC) nicht bezeichnen. Nicht mal als Halbprofis. Bescheiden sind die fünf Musiker aus Epe und Heek. Und doch schon lange im Geschäft. Jetzt steht ein krummes Jubiläum an. Mit einer schönen Geste in schwierigen Zeiten.

Wenn Los Cinco Felices Cuatro am 19. März in der Fabrik Coesfeld loslegen können die Konzertbesucher drei Stunden Vollgas mit anschließender After-Show-Party

„Wir wollen einfach irgendwie helfen. Und wenn es nur eine kleine Geste ist. Es geht um das Zeichen in diesen Zeiten“, sagt der Heeker Gitarrist und Sänger Tim „Timmi“ Reinders. Hört man dem Mittdreißiger zu, merkt man schnell, wie ambivalent die Situation für die Gruppe ist. Auf der einen Seite ist die Freude auf das Jubiläumskonzert (17 1/2 Jahre) – da wegen Corona das 15-jährige Bestehenskonzert mehrfach verschoben werden musste – groß. Auf der anderen Seite beschäftigt die Musiker der Ukraine-Krieg. Deshalb wollen sie alle Einnahmen aus dem Merchandise-Verkauf am Konzertabend an die unverschuldet in Not geratenen Menschen spenden.