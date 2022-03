Die Solidarität ist groß

Dieses Foto haben die fünf Heeker auf ihrer Rettungstour in einem „Auffanglager“ nahe der ukrainischen Grenze in der Slowakei gemacht. Viele Flüchtlinge sind dort aufgelaufen. Die ersten von ihnen sind in Heek angekommen. Wie viele noch folgen, ist völlig unklar.

Foto: Winfried Leusbrock