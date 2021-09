Die Wende ist machbar

Die Idee kam Stefan Liesner auf dem Weg zur Arbeit. Der Legdener fährt jeden Tag 13 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Heek. „Dabei komme ich an unzähligen Windkraft- und Photovoltaikanlagen vorbei und dachte: ,Mensch, wie kann man das alles kombinieren?‘“, erzählt der Marketing-Chef der 2G Energy AG.

Energiewende-Radtour nach Berlin startete am 2G-Unternehmenssitz

2G-Vorstandsvorsitzender Christian Grotholt (r.) beim Start der Radtour nach Berlin. An der ersten Etappe nach Hörstel beteiligten sich rund 100 Freizeitradler.

Daraus wurde ein großes Ding: Über 100 Radfahrer, ein Minister und der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) haben sich am Sonntag zum Start der Energiewende-Radtour nach Berlin am 2G-Unternehmenssitz an der Benzstraße getroffen.