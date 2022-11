Laufend Gutes tun, kann so einfach sein. Bestes Beispiel dafür ist der Dinkel-Charity-Lauf, der in der Dinkelgemeinde jetzt unmittelbar vor seiner Premiere steht. Doch noch ist das Interesse überschaubar. Der Heeker Feuerwehrmann Stephan Lendring und RW Nienborg laden am Samstag (19. November) zum Lauf-Event in und um das Eichenstadion ein. Es gibt Läufe über zehn (Startzeit: 14 Uhr) und fünf Kilometer (14.30 Uhr) sowie zum Abschluss einen Kidslauf (15.30 Uhr) über einen Kilometer.

