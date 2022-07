Doppel-Wolfssichtung in Heek: Nabu mahnt zur Besonnenheit

Angebliche Doppel-Wolfssichtung in Heek: Am Strönfeldsee sollen die Tiere über die Straße Richtung Schöppingen gelaufen sein. Kann das wirklich sein? Wir haben darüber mit dem Nabu gesprochen.

Originalaufnahme des männlichen Jungwolfes, der Ende Februar 2022 in Rosendahl in eine Wildtierkamera tappte. Seitdem ist immer wieder zu angeblichen Sichtungen in der Region gekommen.

Die Nachricht lässt aufhorchen. In den örtlichen Facebook-Gruppen wird von einer angeblichen Doppel-Wolfssichtung in Heek berichtet. Der Verfasser des Posts schreibt am Mittwochabend (27.07.) von zwei Wölfen, die am Strönfeldsee über die Straße Richtung Schöppingen gelaufen sein sollen.