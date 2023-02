„Ein hoch emotionales Thema“

Der schrittweise Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem Schuljahr 2026/27 wirft seinen Schatten voraus und setzt Kommunen unter Zugzwang. So auch Heek, die Gemeinde ist Schulträger. Entsprechend wird geplant. Varianten gibt es mehrere. Ein Millioneninvest wird es in jedem Fall.

Haben die beiden Grundschulen in ihrer derzeitigen Form mit Blick auf 2026 ausgedient? Die Anzeichen verdichten sich.

Bundestag und Bundesrat haben es längst abgenickt – ab 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule schrittweise eingeführt. Also zunächst für jene Kinder, die im besagten Jahr eingeschult werden. Binnen vier Jahren sollen so alle Kinder einen Platz haben. Dieser Rechtsanspruch soll Eltern/Erziehungsberechtigte entlasten und eine Betreuungslücke schließen, die nach der Kita-Zeit für viele Familien wieder aufklafft, wenn die Kinder eingeschult werden. Schließlich bietet die OGS nach dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittagsprogramm.