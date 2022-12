Ein Preisträger beeindruckt mit Durchschnittsalter

Der Heeker Ehrenamtspreis 2022 wurde verliehen. Die Preisträger könnten in ihrem Engagement nicht unterschiedlicher sein.

Es ist eine Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement – der Ehrenamtspreis der Gemeinde Heek. Seit 2012 wird diese Auszeichnung jährlich verliehen. Die drei Preisträger 2022 könnten unterschiedlicher nicht sein. Platz eins beeindruckt auch wegen des Durchschnittalters.Ende der 90er-Jahre stand im Musikverein Heek ein Generationswechsel an. Doch viele der altgedienten Musiker wollten sich nicht so recht damit anfreunden, die geliebten Instrumente beiseitezulegen. Also gründeten sie kurzerhand eine Seniorenkapelle – die „Alte Freunde“.

Kameradschaft pflegen

Die Gründungsversammlung fand am 6. Mai 1999 im Eppingschen Hof statt. Seitdem legten Musiker unzählige Auftritt hin. Auch das traditionelle Schlöffkenfest gehört zum Auftrittsprogramm der „Alten Freunde“.

Ihr Ziel ist es, durch gemeinsames Proben die Kameradschaft zu pflegen und die Freude an der Blasmusik zu erhalten. Und natürlich mit ihrer Musik auch die Heeker zu erfreuen. Durchschnittsalter der Mitglieder: 77 Jahre.

„Musik mach Spaß“

Für das langjährige musikalische Engagement wurden die „Alten Freunde“, vertreten durch Hermann Bendfeld und Willi Homann, jetzt in der letzten Ratssitzung des Jahres mit dem Ehrenamtspreis (1500 Euro) ausgezeichnet.

Mit einem Lächeln nahmen die beiden Musiker Urkunde und Präsent entgegen. „Uns macht die Musik einfach Spaß“, brachten sie es auf den Punkt. Ein Ende des Musizierens? Noch nicht absehbar.

Zumal das Schlöffenkenfest 2023 (8./9. Januar) nach der Corona-Zwangspause vor der Tür steht. Da sind dann natürlich auch wieder die „Alten Freunde“ dabei, um mit ihrer Musik für gute Stimmung zu sorgen.

Müllsammler

Ebenfalls mit dem Heimatpreis ausgezeichnet wurde die Pflege des Kriegerehrenmals Ahle (Theodor Terfort, Josef Viermann, Agnes Wigger) mit 1000 Euro sowie Josef Kösters (500 Euro), der sich seit Jahren beim SV Heek einbringt.

Nicht irgendwie, sondern nachhaltig. Nach den Heimspielen des HSV sammelt Josef Kösters, seit über 50 Jahren HSV-Mitglied und Träger der internen Auszeichnung „Held des HSV“, am Platz und Sportzentrum aus eigenem Antrieb den Müll ein und sorgt so vor Ort für Ordnung.

Josef Kösters (M.) wurde ebenfalls mit dem Ehrenamtspreis 2022 ausgezeichnet. Beim SV Heek wurde er bereits mit dem Titel „Held des HSVJosef Kösters (M.) wurde ebenfalls mit dem Ehrenamtspreis 2022 ausgezeichnet. Beim SV Heek wurde er bereits mit dem Titel „Held des HSV“ geehrt. Foto: Gemeinde Heek

Der HSV-Vorsitzende Andreas Oellerich sagt auf Anfrage über Josef Kösters: „Er ist eine riesige Hilfe für uns nach den Fußballspielen.“ Nach mehreren Spielen an einem Wochenende falle eben eine Menge Müll an.

Dank Josef Kösters Einsatz sei das aber kein Problem von großer Dauer. „Wir freuen uns, dass so ein verdientes HSV-Mitglied jetzt auch eine Würdigung durch die Gemeinde erfährt“, so der Vorsitzende.

Die Sparkasse Westmünsterland unterstützt die Vergabe des Ehrenamtspreises jährlich mit 3000 Euro. Die Vorschläge kommen aus den Fraktionen, der Rat entscheidet über die Vergabe.