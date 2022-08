Ergebnis kann sich sehen lassen

Zwei Rad-Events gab es im Mai und Juni in der Dinkelgemeinde: Stadt- und Anradeln erfreuten sich großer Beliebtheit. Das belegen die Zahlen. Jetzt steht die Siegerehrung an. Größer als 2021.

Zahlreiche Radlerinnen und Radler aus Heek, Nienborg, Legden und Asbeck haben am Pfingstmontag zum gemeinsamen Anradeln in die Pedalen getreten. Im Monat zuvor lief das mehrwöchige Event Stadtradeln.

Sowohl beim Stadtradeln im Mai als auch beim Event Anradeln am 6. Juni zusammen mit der Gemeinde Legden waren in der Dinkelgemeinde zahlreiche Radfahrer auf Tour. Zum Wohle des Klimas und um die Nachbarkommune kennenzulernen. Jetzt steht die Siegerehrung an.