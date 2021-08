Erst im dritten wird‘s kritisch

Heek/Nienborg

Eine Karte der Bezirksregierung zeigt, wie sich das Wasser bei starken Regenfällen verteilt: Schon bei einem recht häufig auftretenden Hochwasser sind in Heek massive Überschwemmungen zu sehen. Heek ist komplett vom Wasser eingeschlossen und in Nienborg treten die Dinkel und der Donaubach so weit übers Ufer, dass sich ein riesiger See bildet. Teilweise sind Wassertiefen bis zu vier Metern möglich.

Von Astrid Witte