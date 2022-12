Es wird kräftig gewerkelt

Beim Sportclub RW Nienborg hält das Tempo in Sachen „Geburtstagsgeschenk“ zum 100-jährigen Bestehen im kommenden Jahr weiterhin hoch. Anbau und Sanierung des Klubheims schreiten voran. Und es tut sich noch viel mehr. Mehr als 30 ehrenamtliche Helfer – das ist bei RWN schon Tradition – trafen sich am vergangenen Wochenende, um weiter am Anbau des Klubheims zu arbeiten. Maurer und Bauhelfer verklinkerten alles fein säuberlich. Im Innenraum wurde die Elektroinstallation in Teilen zurückgebaut.

