Ex-Knacki Hermann Wenning im „Calle 3“: Krise als neue Chance

Wenn Hermann Wenning über sein Leben spricht, hört man gebannt zu. Der Ex-Einbrecher und Junkie geriet in den 90er-Jahren auf die schiefe Bahn, war 45 Monate im Knast und schaffte dann die Wende. Heute ist er gefragter Buchautor und in der Prävention tätig. Jetzt kommt er nach Heek. Aus besonderem Anlass. Zu Gast ist Wenning am Montag (26.09.) um 19 Uhr im Coworking-Space „Calle 3“ – Callenbeck 3. Der Hof Holtkamp ist dabei nicht durch Zufall der Auftaktort eines ganz neuen Ansatzes Wennings. Bernhard Holtkamp ist einer seiner 30 Cousins und Cousinen.

