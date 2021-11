„Fachbesucher“ in der Sammlung

Mitglieder der Heimatvereine Heek, Nienborg und Ahle besuchten am Freitagabend die Halle Strootkamp 13, in der der Arbeitskreis Kulturgut Gegenstände aus der Geschichte der Gemeinde aufbewahrt und katalogisiert.

Mit „rein“ meinte er die Kulturgutsammlung in der Halle Strootkamp 3, in der die beiden Heimatvereine am Freitagabend zu Gast waren. Begrüßt wurden sie dort von Hubert Steinweg, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Kulturgut.

In der von Ludger Gausling zur Verfügung gestellten Halle haben die Mitglieder des Arbeitskreises, die sich aus Mitgliedern der Heimatvereine Heek, Nienborg und Ahle zusammensetzen, historische und erhaltenswerte Gegenstände versammelt, die sonst an den unterschiedlichsten Orten verstreut herumlagen, ohne die gebührende Beachtung zu finden.

„Im Eingangsbereich der Halle zeigen große Luftbildaufnahmen die Ortslagen der Gemeinde. Werbetafeln, einst finanziert von Heeker Firmen, dokumentieren die Ortsgeschichte der ehemals selbständigen Gemeinden Heek und Nienborg, umrahmt mit Werbeanzeigen.

Im Erdgeschoss der Halle befindet sich eine Privatsammlung von noch funktionierenden Maschinen und vielen Werkzeugen aus einer ehemaligen Schmiede.

Letzte Erinnerung an ehemaligen Friedhof

In Hochregalen stehen Sammelgegenstände aus Handel, Gewerbe und Landwirtschaft. In 21 offenen Behältern werden gesammelte Scherben aus verschiedenen Tiefbaumaßnahmen der Gemeinde gezeigt“, beschrieb Steinweg den Aufbau der Sammlung. Besonders wies er auf das große schmiedeeiserne Grabkreuz hin, das die letzte greifbare Erinnerung an den ehemaligen Nienborger Friedhof ist und auf den großen Rechenschieber, an dem einst die Erstklässler der Alexander-Hegius-Grundschule das Rechnen lernten.

„Im rechten Obergeschoss der Halle sind Devotionalien in Form von Heiligenbildern, Kreuzen und Heiligenstatuen zu sehen und eine schon beachtliche Sammlung von Heimatliteratur ist dort eingeordnet. Im offenen Nebenraum befindet sich eine Vielzahl von Gebrauchsgegenständen aus der Hauswirtschaft, aus Arbeitsstätten und an sonstigen Einzelstücken. Im rechten Obergeschoss der Halle, über den Räumen der Bürgerstiftung, hängen im offenen Vorraum geordnet 145 Schulwandkarten“, erklärte Steinweg weiter.

Bald könnten es 146 sein: Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff, der die Möglichkeit, einen Blick in die Sammlung zu werfen, ebenfalls genutzt hatte, berichtete von einer Wandkarte in seinem Keller, die er dem Arbeitskreis zur Verfügung stellen will.

Grundstock für virtuelle Sammlung

Die in der Halle versammelten Gegenstände sollen den Grundstock einer virtuellen Sammlung von Kulturgütern mit Bezug zur Gemeinde Heek bilden, die dann um Objekte aus Kirchen, Adelshäusern, Einrichtungen der Gemeinde sowie aus öffentlichen Museen erweitert werden und online verfügbar sein soll.