Feuerwehren messen sich

Am Dinkelstadion in Heek fand am Sonntag der Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Borken statt.

Am Dinkelstadion in Heek fand am Sonntag der Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Borken statt. Etwa 80 Gruppen der 18 Feuerwehren im Kreisgebiet traten in vier Kategorien gegeneinander an. Im Vordergrund stehen dabei – trotz der Auswertung der Prüfungen durch die Schiedsrichter – das kameradschaftliche Miteinander und der Austausch. Organisiert wird der Wettkampf von einem etwa 70-köpfigen Orga-Team auf Kreisebene. Die Vor- und Nachbereitung des Geländes wird in vielen Arbeitsstunden durch die Feuerwehr Heek erbracht.