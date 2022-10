Flughafenterminal ausgestattet: 2G Energy räumt zwei Preise ab

Der europäische KWK-Verband Cogen Europe hat erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder die renommierten Recognition Awards vergeben. 2G hat dabei gleich doppelt abgeräumt. Von links: Mark Holtmann (Managing Director 2G Energy Ltd) mit dem Preis in der Kategorie „Technologie und Innovation“, Christian Grotholt (CEO) und Stefan Liesner (Head of PA & PR) mit dem Preis in der Kategorie „Market Development/Individual“.

Foto: privat