Förderpreise für Kammermusiker

Dank der Förderung durch die Andreas-Mohn-Stiftung und die Stiftung Jugend und Schlösser konnten bei einem Wertungsspiel an der Landesmusikakademie NRW erneut drei Nachwuchsensembles für den diesjährigen Kammermusikförderpreis NRW ausgewählt werden.

Gleichwertige Preisträger sind das Anemoi Bläserquintett, das junge Schlagzeugquartett aus Altenberge sowie das Duo Violine-Klavier mit Clara Wedel (16, Violine) und Johnny Li (16, Klavier) aus Bonn. Alle Ensembles erhalten nun vollständig finanzierte Probenwochenenden mit Lehrenden ihrer Wahl an der Landesmusikakademie in Nienborg. Ein Preisträgerkonzert mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern, in dem nach den Probenwochenenden weitere Werke präsentiert werden, findet im kommenden Jahr in einem nordrhein-westfälischen Schloss statt.

Hier erhalten die Ensembles darüber hinaus von den Stiftungen finanzierte Geldpreise.