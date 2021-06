Frage der Wasserkosten ungeklärt

Anfang dieser Woche rückte besagte Firma erneut an, um damit zu beginnen, die bestehenden Mängel am Platz zu beseitigen. Dafür werden neue Drainageleitungen eingebaut. Die vorhandenen Leitungen, die ihren Zweck bisher nicht wie erhofft erfüllten, bleiben im Boden und werden nicht weitergenutzt.

​Zudem sollen in diagonaler Richtung zusätzliche Dränschlitze angelegt werden. Damit soll eine Verbindung der Rasentragschicht, der Filterschicht und dem neuen Drainagegraben zum Ableiten des anfallenden Niederschlagswassers erreicht werden. Die Pfützenbildung auf dem Platz soll damit der Geschichte angehören.

„Es läuft wirklich gut jetzt“, sagt der RWN-Vorsitzende Martin Mensing. „Die Arbeiten laufen Hand in Hand. Wir sind zufrieden.“ Wichtig: Die reine Platzsanierung ist weder für den Verein noch für die Gemeinde mit Kosten verbunden.

​Die Arbeiten erfolgen nach langem Hin und Her inklusive Gutachten, politischer Debatten und gerichtlichem Beweisverfahren jetzt im Rahmen der Gewährleistung. Darauf hatten sich Verwaltung, Lokalpolitik und die bauausführende Firma im Herbst 2020 verständigt.

Anders sieht es mit den Kosten für die Bewässerung aus. Denn durch die Baumaßnahmen soll dieser Aufwand steigen. Doch wer zahlt diese Mehrkosten? Der Verein? Die Gemeinde? „Wir wissen um den erhöhten Aufwand. Wir sind in Gesprächen mit dem Verein. Wir müssen und wollen das jetzt klären“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff.

​Auch Martin Mensing bestätigt, dass man sich in Gesprächen befinde. In diesen ginge es zugleich um die Kosten für den am Donnerstag neu angelegten Brunnen samt Pumpe neben dem Versorgungshäuschen an Spielfeld Nummer drei. Zur Höhe der Kosten könne er sich derzeit aber noch nicht äußern.

Die Mitarbeiter einer Firma aus dem Kreis bohrten für den Brunnen 22 Meter in die Tiefe. Die Wasserleistung soll dort nun 27 Kubikmeter pro Stunde betragen. „Auslöser dafür war die Sanierung von Platz zwei“, erklärt Martin Mensing, „aber wir hoffen damit natürlich, für alle Plätze das Bewässerungsproblem in den Griff zu bekommen.“

27 Kubikmeter seien darum ein „sehr, sehr gutes Ergebnis“. Hintergrund: Eine der zwei bisherigen Pumpen im Eichenstadion quittierte ihren Dienst. Somit stand nur noch eine zur Verfügung. Jetzt sind es wieder zwei.

​In dieser Woche soll dann auch die automatische Beregnungsanlage eingebaut werden. Das sind kleine Düsen im Platz, die für die Bewässerung sorgen. So wird das Grün gezielt bewässert und die Sportflächen bleibt bespielbar.

„Wir bekommen bei allem auch gute Unterstützung vom Bauamt der Gemeinde“, hebt Martin Mensing hervor. Und zugleich sagt er: „Wir sind natürlich auch der Brunnenbau-Firma dankbar, dass das alles so kurzfristig geklappt hat.“ In Zeiten voller Auftragsbücher und Materialmangels sei das keine Selbstverständlichkeit.