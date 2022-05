Für die Zukunft gewappnet

Es tut sich richtig was im Ortsteil Nienborg. Der Bau der neuen Kita steht unmittelbar bevor, und direkt daran angrenzend eröffnet die Gemeinde Häuslebauern jede Menge Perspektiven. Zeitnah.

Neue Kita und 17 Hektar Bauland in Nienborg

Bauamtsleiter Herbert Gausling (r.) und Jürgen Lammers (Leiter Fachbereich I) sind froh, dass der Kita-Neubau in Nienborg jetzt anlaufen wird.

Es tut sich was am Ostrand von Nienborg. In der Nähe der Kreuzung Hoge Stegge/Advenastraße steht ein Kran auf einem rund 3000 Quadratmeter großem Grundstück. Erste Baumaterialien sind angeliefert worden. Blaue Striche markieren einen Gebäudegrundriss.