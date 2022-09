Gastgeberpauschale für Vermieter

Wohnraum für Geflüchtete wird knapp in Heek. Die Gemeinde baut das kommunale Angebot weiter aus und hofft auf weitere Hilfe aus der Bevölkerung. Ab jetzt gibt es sogar eine „Gastgeberpauschale“.

Flüchtlingsaufnahme: Gemeinde bietet finanzielle Unterstützung an

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nach der russischen Invasion nicht ab. Auch in Deutschland, dem Kreis Borken und in Heek suchen die Menschen Schutz vor dem russischen Aggressor. Doch in der Dinkelgemeinde wird der Platz knapp. Wer Geflüchtete aufnimmt, bekommt jetzt sogar eine „Gastgeberpauschale“.