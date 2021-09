Gedanken schon beim Jubiläum

Der Verein nahm die Generalversammlung zum Anlass, die drei Erstplatzierten der Aktion „Stadtradeln 2021“ zu ehren. Mit 33 Radfahrern nahmen die Rotweißen als Team teil und erreichten am Ende mit 6058 erradelten Kilometern den dritten Platz in der Gemeinde Heek. Dabei sparten sie 890 Tonnen CO2 ein. Platz eins ging an Bernhard Holtkamp, der 552 Kilometer fuhr. Mit 518 Kilometern fuhr Simone Wehenkel nahezu genauso weit, Platz drei erreichte Ludger Bonenberg mit 465 Kilometern.

Die vergangene Saison wurde bekanntlich frühzeitig abgebrochen und komplett nicht gewertet. Die Berichte zu den sportlichen Aktivitäten fielen daher sehr übersichtlich aus. Der Trainings- und Spielbetrieb der 15 Fußballteams und 23 Breitensportgruppen läuft seit einigen Wochen wieder relativ normal.

Laut Bestandserhebung hat der Verein 1289 Mitglieder. Zur Freude des Vorsitzenden haben in der Corona-Krise nur sehr wenige Mitglieder dem Verein den Rücken gekehrt.

Schon jetzt ist das Vereinsleben auf das 100-jährige Bestehen im Jahr 2023 ausgerichtet. Eine Arbeitsgruppe kümmert sich seit dem vergangenen Jahr um die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest, das am 30. Juni 2023 im Festzelt am Wexter Kreuz steigen soll. Traditionell finden in dem Jahr auch die Fahrt der Jugendabteilung nach Drewer an Pfingsten und das Höketurnier an Fronleichnam statt.

Noch die eine oder andere Überraschung

Anfang September ist der Verein im kommenden Jahr erstmalig mit dem Verein „European Firefighter“ Gastgeber eines Volkslaufs für einen guten Zweck. Dieser Lauf findet auch im Jubiläumsjahr statt. „Darüber hinaus gibt es noch die eine oder andere Überraschung. Auch stehen wir mit Vorwärts Epe und dem SC Ahle wegen gemeinsamer Aktionen in Verhandlungen, die in dem Jahr ebenfalls runde Jubiläen feiern“, teilte der Sprecher der Arbeitsgruppe, Hermann Piegel, der Versammlung mit.

Seit einiger Zeit richtet der Verein das Eichenstadion für das Jubiläum her. „Sobald die Förderzusage aus dem Programm Moderne Sportstätte 2022 vorliegt, werden wir mit dem Umbau des Clubheims beginnen“, berichtete Geschäftsführer Hendrik Holtmann vom Stand der Planungen. Für das kommende Jahr ist auch der Umbau des Kabinengebäudes sowie des Eingangsbereichs geplant.

„Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass wir alle Planungen in die Tat umsetzen können. Von der einen oder anderen Sache werden wir wohl Abstand nehmen müssen“, sagte Martin Mensing – die Kosten für die neue Flutlichtanlage auf Platz 4 und der Eigenanteil für die neue Pumpe für die Bewässerung der Spielfelder waren nicht eingeplant.

Anschaffungen nur mit Sponsoren möglich

Die Alte-Herren-Abteilung und zahlreiche Helfer richteten Anfang dieses Jahres den Weg vom Eingang zum Kabinengebäude und das Beet mit dem Gedenkstein neu her. Am dritten Spielfeld errichteten die Alten Herren eine Tribüne. Mit Mitteln aus dem Leader-Projekt stellte der Verein zwei Ballfangzäune auf. Kurz vor der Generalversammlung schaffte der Verein einen Defibrillator und einen Großflächenberegner an. „Diese Anschaffungen können wir nur tätigen, da wir durch zahlreiche Sponsoren unterstützt werden“, dankt der Vorsitzende den zahlreichen Gönnern und Förderern des Vereins für ihr Engagement.

Die Renovierung des zweiten Spielfelds wurde in dieser Woche abgeschlossen. Das Spielfeld steht dem Verein im kommenden Jahr wieder zur Verfügung. Hier soll noch eine automatische Beregnungsanlage eingebaut werden. Darüber wird der Sportausschuss in seiner Sitzung am 6. Oktober beraten.

In der Coronazeit hat sich E-Sport als fester Bestandteil bei den Rotweißen etabliert. Mit Boule, Badminton und einer Krabbelgruppe verzeichnete die Breitensportabteilung weitere Zuwächse. Damit einher gehen aber auch Kapazitätsprobleme. Mittelfristig sieht der Verein hier Verbesserungen in der Landesburg, die derzeit umgebaut wird.

Norbert Böcker löste im Frühjahr Anton Gerwers als Platzwart ab, der die Tätigkeit 20 Jahre in vorbildlicher Weise ausübte. Familie Böcker kümmert sich seit einigen Wochen um das Clubheim, das nun wieder regelmäßig geöffnet hat. So werden dort regelmäßig Fußballspiele auf einer Großleinwand übertragen.

Ein paar Veränderungen gab es im Vorstand, über die wir in unserer morgigen Ausgabe berichten.