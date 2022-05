Gemeinsam in den Sattel

Heek und Legden radeln am Pfingstmontag an

Heek

Corona legt dem beliebten Event „Anradeln“ in diesem Jahr keine Steine mehr in den Weg. Diesmal kooperiert Heek dabei mit Legden. Und das aufgestellte Programm verspricht jede Menge Abwechslung. Endlich ist es so weit.

Von Till Goerke