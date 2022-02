Gemeinsames Experiment

Das Künstlerdorf Schöppingen und die Landesmusikakademie (LMA) in Nienborg wollen stärker zusammenarbeiten. „Es ist bisschen ein Experiment“, sagt LMA-Direktorin Antje Valentin. Die beiden Leiterinnen haben am Montag zunächst den Aufschlag gemacht, das Projekt soll in Zukunft mit Leben gefüllt werden.

In einem Bereich wollen Künstlerdorf und LMA aber auf jeden Fall zusammenarbeiten: bei der Beschäftigung einer FSJlerin oder eines FSJlers (Freiwilliges Soziales Jahr). Hier teilen sich beide Institutionen ab September eine Stelle. Bewerben können sich Interessenten ab dem 15. März bei der LMA.

Während der FSJler in der Landesmusikakademie einen Einblick in das Kulturmanagement erhält soll er in Schöppingen eine Art Assistent der internationalen Künstler sein. Ein sehr spannender Einblick in unterschiedliche Kunstrichtungen ist garantiert.

Antje Valentin und Julia Haarmann wollen mehr junge Erwachsene in den Blick nehmen. So können sich die beiden vorstellen, dass junge Musiker der LMA auch Auftritte in Schöppingen ermöglicht bekommen. Valentin: „Jeder Auftritt ist für junge Musiker reizvoll. Wir wollen sie fördern und auch mehr in die Umgebung strahlen.“ Hier stellt sich Antje Valentin vor allem Auftritte von kleineren Kammermusik-Ensembles vor.

Die beiden Leiterinnen wollen aber auch ihre Einrichtungen für die jeweils andere Seite öffnen. So könnte die eingerichtete Werkstatt des Künstlerdorfs beispielsweise für einen Instrumenten-Workshop der LMA oder das Tonstudio der Landesmusikakademie von internationalen Komponisten des Künstlerdorfs genutzt werden.

Julia Haarmann und Antje Valentin sind offen für weitere Ideen. Dabei soll es nicht nur hoch fachlich zugehen, so Künstlerdorf-Geschäftsführerin Haarmann. Vielmehr wollen beide den Menschen aus der Umgebung mehr Einblicke ermöglichen und „die Bevölkerung mitnehmen“, so Antje Valentin sowie den Menschen neue Impulse geben.

Gemeinsam möchten sich beide Einrichtungen beim münsterlandweiten Klangkunstfestival Soundseeing 2023 einbringen. Weiteres „wird sich ergeben“, freut sich auch Julia Haarmann auf das Experiment.