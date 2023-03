Geplante Flüchtlingsunterkunft in Nienborg - Bistum Münster weiß von nichts

Die Flächenverhandlungen für die geplante Flüchtlingsunterkunft in Nienborg laufen. Das Bistum weiß noch von nichts, muss aber absegnen.

Gudrun Niewöhner, Pressereferentin im Bistum Münster, hat der Redaktion die Fragen zum angestrebten Flächentausch in Nienborg aus Sicht des Bistums beantwortet.

In der Dinkelgemeinde ist es kein Geheimnis mehr. Auf der Fläche hinter dem K+K-Markt an der Meteler Straße soll eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen. Idealerweise noch in diesem Jahr. Die Verhandlungen mit der Kirchengemeinde laufen. Nur das Bistum Münster weiß noch von nichts.