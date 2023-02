Gewerbesteuer sprudelt

Heeks Kämmerer Heinz-Gerd Lenfers hat der Redaktion erklärt, wie es um die geplanten Geldflüsse 2023 in der Gemeinde steht. So wird auch weiteres Geld in den Um- und Anbau der Kreuzschulen-Turnhalle (l.) fließen.

Foto: Markus Gehring/Archiv